見慣れた“日本の街並み”を背景に…KiiiKiii、懐かしさ漂う新ビジュアルで唯一無二の世界観を表現 | RBB TODAY

KiiiKiiiが、個性的なティザーコンテンツで注目を集めた。

7月29日、KiiiKiiiは公式SNSとプロモーションサイトを通じて、8月10日にリリースされる3rdミニアルバム『WhyKiiiKiii』の「SWEET SOUR」コンセプトフォトを公開した。

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今回のプロモーションは、かつての“ミニホームページ”時代を彷彿とさせるウェブサイト形式のストーリーテリングで展開され、注目を集めている。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）

同サイトには、作家イ・スラが執筆した「SWEET SOUR『私はあなたがこの夏にしたことを…』」というタイトルの文章が掲載された。日常を離れた夏の日、ひときわ目を引く友人に向けた語り手の、繊細で複雑な感情が細やかな文章で表現されている。

これまで『One and Only』『Delulu』『UNDERDOGS』など、多数の楽曲制作に参加してきたイ・スラが今回も力を添えたことが明らかになり、新曲の物語に対する好奇心をさらに刺激している。

また、日本で撮影されたコンセプトフォトにも、物語の世界観が色濃く反映されている。レトロなスタイリングで雨の街やビンテージショップを巡る姿から、制服姿で見せる初々しい青春の表情まで、多彩な魅力を盛り込んでいる。

（写真提供＝STARSHIPエンターテインメント）

さらに、“ミニホームページ”の背景音楽を思わせる『SWEET SOUR』のインストゥルメンタル音源も加わり、視覚と聴覚を刺激するティージング体験を完成させた。

なお、8月10日にリリースされるKiiiKiiiの3rdミニアルバム『WhyKiiiKiii』は、「なぜKiiiKiiiなのか」という問いを、24時間のツアーコースをコンセプトにした6曲で表現した作品だ。

毎回、独創的な企画力と幅広い音楽性でファンを魅了してきたKiiiKiiiが、タイトル曲『Pop Off Pop Off』でどのような新鮮な衝撃を届けるのか、注目が集まっている。

（記事提供＝OSEN）

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