ITZY・ユナ、高熱のため入院治療へ…ファンサイン会不参加を発表　事務所「回復に最善を尽くす」 | RBB TODAY

ITZYのユナが、高熱のため入院した。

精密検査で炎症と診断され、予定されていたファンサイン会を欠席する。

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7月30日、所属事務所のJYPエンターテインメントは公式チャンネルを通じて、ユナの健康状態を明らかにした。

同社は「ユナは最近、高熱の症状で病院を受診し、内科で精密検査を受けた結果、炎症と診断された。入院治療が必要との専門医の所見を受けた」と説明した。

続けて、ユナが8月1日・2日に行われるファンサイン会を欠席すると発表。同イベントには、イェジ、リア、リュジン、チェリョンの4人が参加する。

（写真提供＝OSEN）ユナ

JYPエンターテインメントは「お待ちいただいていたファンの皆さまに、突然のお知らせでご心配をおかけし、心よりお詫び申し上げる」とし、「アーティストの健康を最優先に、十分な治療と回復のため最善を尽くす」と伝えた。

なお、ITZYは8月8日・9日の2日間、ソウル・松坡区のオリンピックホールで、5回目の公式ファンミーティング「ITZY The 5th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY! “ALL IN, MIDZY”」を開催する。

◇ユナ プロフィール

2003年12月9日生まれ。本名シン・ユナ。2019年2月にITZYのメンバーとしてデビューした。最年少メンバーでありながら、高いビジュアルの評価を受けている。2015年に韓国の年末授賞式「KBS歌謡大祝祭」に観客として訪れ、JYPエンターテインメントの関係者からスカウトされた。運動神経が抜群なことでも知られ、過去にはフロアボールの市・道大会で優勝している。

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