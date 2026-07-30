アイドルグループ『ドレスコード』・小鈴もゆが「重大な契約違反」で脱退　初期メンバー4人が去る波乱のグループ史にファン衝撃 | RBB TODAY

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アイドルグループ『ドレスコード』・小鈴もゆが「重大な契約違反」で脱退　初期メンバー4人が去る波乱のグループ史にファン衝撃

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　アイドルグループ「ドレスコード」の小鈴もゆが、29日付で重大な契約違反によりグループを脱退した。小鈴は自身のXで「私の至らなさによりこのような結果となってしまった」と謝罪し、ファンへこれまでの応援に対する感謝を述べている。

　同グループでは相次ぐ離脱が起きている。2025年11月12日に朝比奈まどかが重大な契約違反で脱退し、2日後の同月14日には宮園れなも同様の理由で脱退。さらに2026年5月24日には、事務所規約違反が発覚した飛茉りのあが福岡公演をもって卒業。今回の小鈴の脱退により、初期メンバー5人のうち4人がグループを去る形となった。

　この発表に対し、ファンからは「そろそろ勘弁してくれ」などあきれる声がある一方で、「幸せになってくれー！」「もゆち、だいすき」といった温かいコメントも寄せられている。

　グループは新メンバーの加入を経て、結成当初からリーダーを務める百宮みもを中心に新体制で活動を続けている。

※アイドルグループ「ドレスコード」公式Xにて、小鈴もゆの脱退を発表

※小鈴もゆ、自身Xにて脱退についての謝罪とファンへ感謝を投稿


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