UNIS、日本新曲『ギミサマ☆』で「一期一会」とコラボ！“平成カワイイ”描き下ろしMVも公開 | RBB TODAY

UNIS（ユニス）と平成の人気IP「一期一会」（株式会社マインドウェイブ）が、まさかのコラボを実現した。

メンバー8人が懐かしの世界観に飛び込み、“平成カワイイ”全開のスペシャルMVが完成した。

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UNISは本日（7月30日）、7月31日発売のJapan 1st Mini Album『UNI☆Sparkle!』のリード曲『ギミサマ☆』と「一期一会」によるスペシャルミュージックビデオを公開した。

今回の企画では、「一期一会」の世界にUNISのメンバー8人を新たに描き下ろし。日本の“カワイイ”平成カルチャーをテーマにした『UNI☆Sparkle!』と、恋や友情、青春を描く同作の魅力が融合した特別な映像作品に仕上がっている。

©MIND WAVE INC. ©F&F ENTERTAINMENT ©AbemaTV, Inc.

『ギミサマ☆』は、恋や友情に忙しい女の子たちの“ザ・青春！”ともいえる夏のときめきと切なさを等身大で表現した、UNIS初のサマーソング。BTSやM!LKなど、数々の人気アーティストに楽曲を提供してきた岡嶋かな多氏と、幾田りらの『恋風』などを手がけたCarlos K.氏が作詞・作曲を担当した。

さらに、『かわいいだけじゃだめですか？』をはじめ、数々の話題曲の振付を担当した槙田紗子氏によるキャッチーなダンスも見どころとなっている。

スペシャルMVでは、「一期一会」ならではの温かみのあるタッチで描かれたメンバーたちが、『ギミサマ☆』の世界観に合わせて青春を駆け抜ける姿を表現。世代を超えて愛され続ける人気IPとUNISが織りなす、この夏だけの特別な映像に注目だ。

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また、本企画を記念し、8月1日から開催されるJapan 1st Mini Album『UNI☆Sparkle!』のリリースイベントでは、「一期一会」との限定ステッカーを来場者特典として配布することが決定した。

梅田、川崎、渋谷の各会場で行われるラッキードローでは、コラボグッズが当たる抽選企画も実施予定。景品内容は会場ごとに異なる。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

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