西川貴教、熊本の震災に支援を表明！ | RBB TODAY

T.M.Revolutionの西川貴教が28日、公式Xを更新。熊本県で起きた地震に支援を表明した。

西川は「この度の熊本県を中心とした地震により被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。引き続き『STAND UP! JAPAN』を通じて支援活動を継続して参ります。」と投稿。STAND UP! JAPANは東日本大震災の支援のため、西川が発起人となって活動しているチャリティープロジェクト。その後、全国各地で起きた災害への支援を行う取り組みにシフトし、各地への支援を行っている。

西川は「熊本県への寄附を目的としたコラボグッズをご購入頂けるサイトを準備しましたので、ご協力宜しくお願いします。」とコラボグッズの販売も開始。販売されているのは2016年に起きた熊本地震災害支援の際に製作したラバーバンド「PRAY FOR KUMAMOTOラバーバンド」で、売り上げは全額熊本県へ届けられる。

この投稿にファンからは「西川さんなら間違いない！！と思い、旦那の地元熊本のために購入しました！！」「災害は本当に痛ましいですが、このような活動がある事を心強く思います」「西川の兄貴ありがとう！」といったコメントが寄せられている。

※西川貴教が熊本の地震へ支援を表明する投稿