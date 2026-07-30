稲場愛香、“かわいい"と“美しい"が詰まったビューティーカレンダー発売！12通りのメイクを披露 | RBB TODAY

稲場愛香の新作カレンダー「稲場愛香カレンダー2027」がワニブックスより発売されることが決定した。

同カレンダーでは“ビューティー"をテーマにした新たな表現に挑戦。稲場自身の高いメイクセンスを生かし、毎月異なるメイクテーマを設定。春の透明感あふれるピンクメイクに始まり、夏の日差しに映えるヘルシーなオレンジメイク、秋の深みを感じさせるブラウンメイク、冬の華やかなパーティーメイクなど、12ヶ月それぞれの季節やムードに合わせた「まなかん提案メイク」を披露する。

『稲場愛香カレンダー2027』イメージカット

メイクが変わるごとに表情もファッションも纏う空気も変化し、ナチュラル、キュート、エレガントといった毎月異なる稲葉を映し出す、まるでビューティーマガジンをめくるような一冊に仕上がっている。

また、「まなかんMEMO」としてメイクのポイントも紹介。稲場だからこそ表現できる“かわいい"と“美しい"が詰まった、これまでにないビューティーカレンダーとしても楽しめる。

『稲場愛香カレンダー2027』イメージカット

稲場は「大好きなメイクが主役のビューティーカレンダー。とっても嬉しいです。それぞれの月から連想した12のメイク。今までで1番ナチュラルなメイクからキラキラのメイクまで、幅広く挑戦しました！メイクと共に変化する表情や素敵なお衣装たちにも注目してもらいたいです」と喜びを語っている。

また、発売を記念したイベントの開催も決定。詳細は決定次第、ワニブックス公式HPにて発表される予定だ。