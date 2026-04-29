SKE48・鎌田菜月、「大人かわいい」ボブカットにチェンジ！自分でヘアカットする動画も公開 | RBB TODAY

SKE48の鎌田菜月が、4月28日の公式Instagram（インスタグラム）でロングヘアからボブに大胆イメージチェンジしたことを明かした。

ロングヘアを続けていた鎌田だったが「いつか切る！今は無理！を繰り返し」た上で、今回ボブにばっさりカット。ロングヘアで微笑む鎌田がカメラを手で覆い、手が外れた時には30㎝以上髪が短くなったボブカットの彼女が登場する。大幅なイメージチェンジにファンからは「めっちゃお似合いです。GJです」「すごく似合ってます。かわいい」と絶賛の声が寄せられた。

Instagram（インスタグラム）には断髪式さながら、自分で髪にハサミを入れ、20㎝以上カットする動画もアップされている。新しいヘアスタイルで魅力をアップした鎌田からますます目が離せない。

※自分でヘアカットする動画



