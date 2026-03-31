SKE48・鎌田菜月、初の児童書が発売決定！水族館の専門家に徹底取材 | RBB TODAY

6月26日、SKE48鎌田菜月の初となる児童書『水族館の達人に聞いてみた ～ぜったいに行きたくなる37の発見～』（くもん出版）が発売される。

共著者は、海遊館やすみだ水族館などの立ち上げや運営に携わり、京都水族館では館長を務めた水族館の専門家・下村実氏（現・日本モンキーセンター園長）だ。

アイドル活動のかたわら水族館に足しげく通う鎌田が、生き物の世話の仕方や展示の工夫について下村氏に直接取材。水族館がもっと好きになる37の発見をまとめた内容で、児童書でありながら年齢を問わず誰もが楽しめる一冊となっている。

水族館のスペシャリストで、現・日本モンキーセンター園長の下村実氏と SKE48 鎌田菜月

下村氏は「わたしが水族館にたずさわってきた体験、得た知識をたくさん話しています。この本を読んだみなさんはぜったい、水族館に行ってみたくなると思いますよ」とコメント。

一方、鎌田は「アイドル14年目に水族館にまつわる本を出版させていただきます！読書好きの家族に恵まれ、小さい頃から本と一緒に育ちました。今回SKE48として本を執筆する機会をいただけたことは、本好きとしてもとても嬉しく、幸せに思います！水族館の達人である下村さんに解説をしていただきながら巡る水族館は、今まで以上に楽しいものでした。ひとつのことを知ると、たくさんの疑問に出会え、もっと知りたくなる。そんな魅力が詰まっている場所が水族館です。そんな水族館での取材を通して感じたワクワクを私なりの言葉にしてまとめました。世代問わずワクワクのきっかけとなる一冊になりますように！可愛らしいイラストや撮り下ろしの写真も合わせて、ぜひお楽しみください」と、同作への思いを語っている。

SKE48 鎌田菜月©2025 Zest. Inc.

同書の刊行に向けて、くもん出版公式noteでは随時情報を更新。鎌田による特別コラムも全5回の掲載が予定されている。

鎌田は1996年8月29日生まれ、愛知県出身。2012年11月にSKE48の6期生としてグループに加入し、2018年1月発売の22ndシングル「無意識の色」で初の選抜入りを果たした。漫画・アニメ、活字、歴史、将棋など趣味を生かした仕事も多く、幅広く活動している。