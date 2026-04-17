柴田阿弥、アカデミックガウン姿で大学院修了報告「ほぼ勢いで飛び込んだ」挑戦明かす | RBB TODAY

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柴田阿弥、アカデミックガウン姿で大学院修了報告「ほぼ勢いで飛び込んだ」挑戦明かす

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柴田阿弥【写真：竹内みちまろ】
  • 柴田阿弥【写真：竹内みちまろ】

　SKE48の元メンバーで、現在はフリーアナウンサーとして活躍している柴田阿弥が16日、自身のインスタグラムを更新。専門職大学院を修了したことを報告し、卒業式のアカデミックガウン姿の写真を公開した。

　投稿では、「この3月で専門職大学院を卒業しました」と明かし、公共政策修士課程を修了したことを報告。社会人として、仕事と両立しながら学び続けた日々を振り返った。黒のアカデミックガウンに角帽を合わせ、笑顔を浮かべた知的な雰囲気が印象的なショットも披露している。

　大学院進学については「最初はほぼ勢いで飛び込みました」としつつも、「物事の見方や視点が広がったと感じています。挑戦して本当によかったです」と実感をつづった。また、卒業式には当初出席しない予定だったが、両親が地元から来ることをきっかけに参加。「両親もとても喜んでくれて、出てよかったです」と振り返った。

　今後については、「全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました」「今年はその分、超お仕事したい気持ちです😋働きます～～！」と意気込みを語っている。

　コメント欄には「お疲れ様でした、そしておめでとう」「大尊敬です！！すごい！」「本当に凄いです。刺激をもらえました」といった声が寄せられ、祝福と称賛が広がっている。

※柴田阿弥、アカデミックガウン姿で大学院修了報告（柴田阿弥の公式Instagramより）


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