SKE48・中坂美祐、活動再開を報告！1月にマネージャーとの「業務の範疇を超える連絡」で活動自粛に | RBB TODAY

SKE48が4月9日に公式サイトを更新。活動自粛中だった中坂美祐が活動を再開することを発表した。

1月8日、SKE48の運営は公式サイト上で、「マネージャーを担当していたスタッフより中坂美祐に対して業務の範疇を超える連絡等が行われていたことが発覚いたしました」と報告。やりとりの中に「誤解を招き、不適切と受け取られかねないやり取りおよび、行動が生じていた」と説明した。

これを受け、当該スタッフは社内規定に基づいて懲戒処分に。また、中坂については「当面の間活動を自粛することといたしました」としていた。

一方、8日にSKE48は公式サイト上に「Team E 中坂美祐 活動再開のご報告」というお知らせを公開し、中坂の活動再開を発表した。

中坂は4月10日から活動を再開するものの、FC会員限定バスツアー「家族旅行2026」は不参加となるとのこと。また、「SKE48 ミミフィーユとしての活動再開は未定となりますので、決まり次第お知らせいたします。それまでに行われるイベントに関しては不参加となります」としていた。

それ以外の活動については関係各所と協議の上、順次再開していくとし、最後には「これからも温かい応援をよろしくお願い申し上げます」と呼びかけていた。

※SKE48が中坂美祐の活動再開を報告

