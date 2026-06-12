松村北斗主演『告白－25年目の秘密－』に久保史緒里、山下幸輝、田中要次ら5人の出演が決定！ | RBB TODAY

松村北斗主演の7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ）に久保史緒里、山下幸輝、夙川アトム、丘みつ子、田中要次の出演が決定した。

本作は純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村）は、野瀬麻里子に25年間片想いを続けてきた。その感情は純愛か、それとも執着という名の狂気なのか。25年前に起きた凄惨な事件と、それぞれが抱える秘密が深く絡み合っていくストーリーとなっている。

久保史緒里が演じるのは、「野瀬化粧品」ブランド事業部でPRを担当する若手社員・橋本涼子。ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）が率いる部署で働く社員役だ。久保は「緊張感が張り詰めるなかで、ブランド事業部での会話を通し、ほっとした時間をお届けできるよう努められたらと思います」と思いを語っている。

久保史緒里

山下幸輝は、同じくブランド事業部の営業担当・佐野匠役。麻里子の部下である若手社員を演じる。山下は台本について「何かに対してストレートで迷いのない思い、その強さをひしひしと感じた」と語り、「どこか危うさも感じられる繊細な境界線に魅力を感じた」と作品への印象を明かした。

山下幸輝

夙川アトムが演じるのは、麻里子の父で「野瀬化粧品」現社長・野瀬銀次郎の秘書を務める浅井豪太。夙川は自身の役どころを「会社の番犬、いわゆるセンサーのような役割」と表現し、「物語にどのように関わっていくのか見届けてください」と視聴者に呼びかけた。

夙川アトム

丘みつ子は、麻里子の祖母であり「野瀬化粧品」の創業者・野瀬昭子役。野瀬家の歴史を知る重要人物として物語の核心に迫る存在だ。台本を読んだ感想として、丘は「ラブストーリーかと思いきや、ドロドロした欲望、サスペンス、会社乗っ取り」と率直に語り、「さてこの先どう展開してゆくか？」とコメントを寄せている。

丘みつ子

そして田中要次が演じるのは、物語の鍵を握る25年前の連続誘拐事件の犯人・畑野悟。田中は「畑野の秘密、過去は簡単には明かされないと思われますので、ながらスマホとかの脇見視聴は厳禁です！特に25年前の畑野は必見ですよっ！」と役への思いを語った。

田中要次

若手注目株からベテラン俳優まで幅広い顔ぶれが加わり、物語はさらなる深みを増していく。