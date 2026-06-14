俳優クォン・サンウ、息子だけでなく娘も美形？高身長ですらっとしたモデルのような最新写真 | RBB TODAY

俳優クォン・サンウの妻で、ミス・コリア出身の女優ソン・テヨンが、娘の小学校卒業を祝福した。

6月13日、ソン・テヨンは「小学校最後の日。おめでとう」という文章と複数枚の写真を投稿した。

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公開された写真には、アメリカで留学中の娘リホちゃんの小学校の卒業式の姿が収められていた。ソン・テヨンは娘の成長を祝福し、喜びを現した。

（写真＝ソン・テヨンInstagram）リホちゃん

ソン・テヨンが公開したリホちゃんの写真は、後ろ姿だが、両親に似て並々ならぬ佇まいである。白いワンピースを着て、ミス・コリアの母親に似て、高い背にすらりとしている。長いストレートヘアをなびかせて歩く姿はまるでモデルのようだ。母親に似て、長い手足で視線を釘付けにしている。

（写真提供＝OSEN）左からソン・テヨン、クォン・サンウ

なお、ソン・テヨンとクォン・サンウは2008年に結婚し、2人の子供がいる。ソン・テヨンは、息子ルッキくんと娘リホちゃんの学業のためにアメリカで暮らしている。

（記事提供＝OSEN）

◇クォン・サンウ プロフィール

1976年8月5日生まれ。1998年にファッションモデルとしてデビューし、2001年にドラマ『おいしいプロポーズ』で俳優デビュー。2003年の主演映画『同い年の家庭教師』、2004年のドラマ『天国の階段』が大ヒットし、トップ俳優となった。『天国の階段』は日本でも放送されて、韓流スターとして人気を博した。以降もドラマや映画に多数出演。プライベートでは2008年に女優ソン・テヨンと結婚しており、2009年に長男が、2015年に長女が生まれている。

◇ソン・テヨン プロフィール

1980年8月19日生まれ。2000年に「ミス・コリア」でその名を知らせたことを機に、芸能界デビュー。2001年に放送されたドラマ『純情』で女優としての活動をスタートさせた。2008年に日本でも大きな人気を集めたトップ韓流スター、クォン・サンウと結婚した。現在は2児の母として、家族とともにニューヨークで暮らしている。

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