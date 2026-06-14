DRAW♡ME、ソニーミュージックでメジャーデビュー決定！「佐久間宣行のNOBROCK TV」から誕生 | RBB TODAY

YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」から誕生したアイドルグループ・DRAW♡ME（読み：ドローミー）が、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることが決定した。

所属レーベルは、YOASOBIやキタニタツヤ、パペットスンスンらを擁するEchoes（読み：エコーズ）。メジャー1stシングルは2026年秋頃にリリース予定だ。

この発表は、東京・ららぽーと立川立飛で開催されたCD「素直でごめんね」のリリースイベント終盤に、佐久間宣行がサプライズ登場する形で明らかになった。

イベント会場には1500人以上の観客が集まり、DRAW♡MEはトークコーナーを交えながら「素直でごめんね」「画面越しのきみへ」の2曲を歌唱。「画面越しのきみへ」は振付ありの初めてのパフォーマンスとなり、大盛況の中でのサプライズ発表となった。

DRAW♡MEは、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6名からなるグループ。当初は2月3日にパシフィコ横浜 国立大ホールで開催されたイベント「NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～」のために一夜限り結成されたグループだったが、会場チケット5000枚の即完、配信チケットも7万枚を売り上げるなど異例の大成功を収め、佐久間宣行の意向により活動継続が決定していた。