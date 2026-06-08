森香澄、ヒップ丸見えのランジェリーカット！マシュマロみたいな‟めろボディ〟 | RBB TODAY

8日、「PEACH JOHN」公式Xが更新。現在ミューズを務める森香澄のランジェリーカットが公開された。

森はピンク色のコルセットタイプのブラジャーに、ヒップラインが丸見えのピンクのフリルショーツを着用。ショーツはTバックタイプで、サイドでリボンを結ぶ露出が多めのデザイン。ランジェリー姿の森が黒猫を抱いているカットと、ソファーに寝転ぶカットの2パターンが掲載されている。森がコラボしたバストケア＆ヒップケアアイテムのPR用に撮影されたもので、発売されるアイテムはどちらも森のような「マシュマロみたいな‟めろボディ〟」が目指せるアイテムとなっている。

この投稿にファンからは「女子の憧れですね。とっても美しいすぎ香澄ちゃん」と絶賛するコメントが寄せられている。

※PEACH JOHN公式Xの投稿