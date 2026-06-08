森香澄、ヒップ丸見えのランジェリーカット！マシュマロみたいな‟めろボディ〟 | RBB TODAY

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森香澄、ヒップ丸見えのランジェリーカット！マシュマロみたいな‟めろボディ〟

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森香澄【撮影：小宮山あきの】
  • 森香澄【撮影：小宮山あきの】

　8日、「PEACH JOHN」公式Xが更新。現在ミューズを務める森香澄のランジェリーカットが公開された。

　森はピンク色のコルセットタイプのブラジャーに、ヒップラインが丸見えのピンクのフリルショーツを着用。ショーツはTバックタイプで、サイドでリボンを結ぶ露出が多めのデザイン。ランジェリー姿の森が黒猫を抱いているカットと、ソファーに寝転ぶカットの2パターンが掲載されている。森がコラボしたバストケア＆ヒップケアアイテムのPR用に撮影されたもので、発売されるアイテムはどちらも森のような「マシュマロみたいな‟めろボディ〟」が目指せるアイテムとなっている。

　この投稿にファンからは「女子の憧れですね。とっても美しいすぎ香澄ちゃん」と絶賛するコメントが寄せられている。

※PEACH JOHN公式Xの投稿


森香澄、人魚風のドレス姿で貝殻の中から登場！31歳の誕生日祝いに「今年初めて！」と大喜び | RBB TODAY
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森香澄が1日、都内にて行われた「PEACH JOHN『人魚のブラ』SUMMER OASIS」記者発表会に人魚をイメージした衣装で登場し、アピールした。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/01/248661.html続きを読む »

森香澄がPEACH JOHNの新ミューズに！「バストが上がって体全体もきれいに見える」 | RBB TODAY
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森香澄がランジェリーブランド「PEACH JOHN」の新ミューズに就任。売上No.1の「ナイスバディブラ」など夏ランジェリーのビジュアル・動画を公開。森香澄は「バストが上がり体全体がきれいに見える」とコメント。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/22/246917.html続きを読む »

【動画】森香澄、艶やかランジェリー姿で多彩な表情！セクシーなビジュアル動画が公開に | RBB TODAY
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フリーアナウンサー森香澄がピーチジョンの2025ホリデーコレクションイメージ動画に出演し、華やかなランジェリー姿を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/29/238818.html続きを読む »

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