乃木坂46・金川紗耶1st写真集、パステルグリーンのランジェリーカット公開「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観」 | RBB TODAY

乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第7弾が公開された。

先行カット 撮影/三宮幹史

今回公開されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとった金川紗耶を撮影したカット。フルーツを手に外を眺める横顔が印象的な1枚で、ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが乙女チックな雰囲気を演出している。

金川紗耶本人は「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」とコメントしている。

通常版 撮影/三宮幹史

楽天ブックス限定版 撮影/三宮幹史

セブンネット限定版 撮影/三宮幹史