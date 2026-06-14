乃木坂46・金川紗耶1st写真集、パステルグリーンのランジェリーカット公開「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観」 | RBB TODAY

乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）の先行カット第7弾が公開された。
今回公開されたのは、パステルカラーのランジェリーをまとった金川紗耶を撮影したカット。フルーツを手に外を眺める横顔が印象的な1枚で、ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが乙女チックな雰囲気を演出している。
金川紗耶本人は「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」とコメントしている。
金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』から初のランジェリーカット公開 | RBB TODAY
乃木坂46の金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』から初のランジェリーカットが公開された。黒のランジェリー姿でベッドに横たわる艶めいた表情と抜群のプロポーションが特徴。北海道出身の24歳で、2018年に4期生としてデビュー。通常版と限定版が発売予定。
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乃木坂46・金川紗耶、色気感じさせる部屋着姿…1st写真集の先行カット公開！ | RBB TODAY
乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』の先行カットが公開。指先で溶けたチョコレートをなめる瞬間を切り取った色気漂う1枚が公開された。
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金川紗耶、クロアチアの海でカヌー姿を公開！彼女感を意識して撮影 | RBB TODAY
乃木坂46・金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』の先行カットが公開された。クロアチアの海でカヌーを楽しむ姿を撮影。「彼女感」を意識した撮影で、無邪気な笑顔と素の表情をとらえた一枚となっている。
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