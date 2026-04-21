日向坂46・正源司陽子、表紙 ＆超ロンググラビア！グループの未来背負う覚悟語る | RBB TODAY

秋田書店が発行するグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.12が30日に発売となる。

今号は日向坂46特集号で、表紙と巻頭特大グラビアを飾るのは正源司陽子。同誌2度目の表紙登場となる。正源司陽子は日向坂46の表題曲で2度のセンター経験を持ち、最新曲でもフロントを務める人気メンバーだ。

巻頭には超ロンググラビアに加え、加入3年半で辿り着いた新境地や五期生センターから受けた刺激、グループの未来を背負う覚悟について語ったロングインタビューも掲載されている。

日向坂46正源司陽子ポストカード(セブンネットショッピング)

正源司陽子は撮影についてこうコメントしている。「（2度目の表紙）ありがとうございました！ （今回撮影で行った）あの水族館、じつは私にとって思い出の場所なんです。もともと水族館が好きで地元にいたころからよく通っていたんですが、上京して右も左もわからない時期に『東京の水族館』と検索して初めて訪れたのがあの水族館でした。東京で❝心の拠りどころ❞みたいなものを探していた時期に見つけられた場所のひとつだったので、撮影でまた行くことができてとても嬉しかったです」

日向坂46正源司陽子ポストカード ※ローソン雑誌売り場にて販売（※一部店舗での取扱いになります）

日向坂46宮地すみれポストカード HMV＆BOOKS

裏表紙と巻末特集には、選抜常連の人気メンバー宮地すみれが登場。ロンググラビアとロングインタビューで特集されている。正源司陽子の両面ポスターも付属する。

そのほかのラインナップも充実している。アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズEDテーマを担当する「CANDY TUNE」、グラビア界で注目を集める福井梨莉華、〝AI級の超絶美形美女〟として話題の「あまいものつめあわせ」＆「CLIONE」メンバーの高島江梨奈が初登場。さらに声優の伊達さゆりと澤田姫も登場する。

チェーン別の特典ポストカードも用意されており、セブンネットショッピングとローソン雑誌売り場では正源司陽子のポストカード、HMV＆BOOKSでは宮地すみれのポストカードが配布される（なくなり次第終了）。定価は1760円。