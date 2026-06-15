ケンタッキー、「父の日バーレル」19日より発売！オリジナルチキン7ピース＆ナゲット入り | RBB TODAY

日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗にて、「父の日バーレル」を19日から21日までの3日間限定で販売する。

KFC秘伝のスパイスを使用した「オリジナルチキン」と「ナゲット」がたっぷり詰まった「父の日バーレル」6月19日(金)から3日間限定で販売

同商品は、6月21日の父の日に合わせて展開される限定パック。KFCの看板商品「オリジナルチキン」7ピースと「ナゲット」5ピースを詰め合わせた、家族で楽しめるボリューム感のある内容となっている。

「オリジナルチキン」は、11種類のハーブ＆スパイスを使用した秘伝のレシピで味付けし、専用の圧力釜で調理するKFC定番メニュー。「ナゲット」は、カリッとした衣とジューシーな旨みが特徴の骨なしチキンで、子どもから大人まで手軽に楽しめる。

価格は税込2,230円で、単品積上げ価格2,790円より560円お得に購入できる。また、『父の日バーレル』購入者は、『ポテト（S）』2個、『ビスケット』2個、『カーネルクリスピー』2ピース、『チョコパイ』2個、『コールスロー（S）』2個を、それぞれ390円の特別価格でいくつでも追加購入できる。

販売店舗は全国のKFC店舗。一部店舗では取り扱いがない場合があるほか、デリバリーではメニュー内容や価格が店頭販売と異なる場合がある。



