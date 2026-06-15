中島大祥堂、丹波素材を使ったふわふわかき氷を発売！丹波本店・淀屋橋店で展開 | RBB TODAY

中島大祥堂は、丹波本店と淀屋橋店のカフェメニューにて、夏季限定のかき氷を販売している。

同商品は、自然豊かな丹波の素材を生かした夏向けスイーツ。エスプーマのなめらかな口どけや、純氷のふわふわとした食感、トッピングによる味わいの変化が楽しめる。

丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ／丹波本店限定

丹波産いちごの贅沢かき氷／丹波本店

丹波本店では、丹波産ほうじ茶ソースと黒豆きなこ、丹波産大納言小豆を合わせた「丹波産ほうじ茶と黒豆きなこエスプーマ」（1,760円）、宇治抹茶シロップと抹茶エスプーマに丹波大納言小豆餡とバニラアイスを忍ばせた「丹波産大納言小豆と宇治抹茶エスプーマ」（1,760円）、自家製丹波産いちごのコンフィチュールやバニラアイス、玄米ローストメレンゲを合わせた「丹波産いちごの贅沢かき氷」（1,760円）を展開する。販売期間は6月12日から9月13日までの予定。

丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン／淀屋橋店限定

丹波産いちごの贅沢かき氷／淀屋橋店

淀屋橋店では、ふわりと削った氷に抹茶シロップを重ね、極細に絞った抹茶クリームをまとわせた「丹波大納言小豆と宇治抹茶モンブラン」（1,705円）と、「丹波産いちごの贅沢かき氷」（1,705円）を販売する。販売期間は6月15日から9月30日までの予定。

また、夏季限定メニューとして「丹波栗のしぼりたてモンブラン～夏季限定 やわもちアイス仕立て～」も用意。サクサクのパイ生地にアイスクリームをのせ、求肥で包み、その上から丹波栗を使ったモンブランクリームを注文ごとにしぼる一品で、価格は丹波本店が2,970円、淀屋橋店が1,650円。販売期間はいずれも9月30日までとなっている。