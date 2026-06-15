中村橋之助、母・三田寛子にプロポーズ報告も…返ってきた意外な言葉とは | RBB TODAY

14日放送の「新婚さんいらっしゃい」（ABCテレビ・テレビ朝日系）に、歌舞伎俳優の中村橋之助と元乃木坂46の能條愛未が出演。橋之助が母・三田寛子にプロポーズすることを報告した際のまさかの反応を明かした。

5月30日にホテルニューオータニにて挙式および結婚披露宴を行ったふたり。番組では、プロポーズを昨年ハワイで橋之助が行ったことも明かされた。

プロポーズするにあたり、まず橋之助は父で歌舞伎俳優の中村芝翫と母の三田に事前に伝えていたとのこと。「ハワイに行く前々日に『愛未にプロポーズをします』っていう報告をして。父はすごい喜んでくれて、『お前も30（歳）でひとつ男としても役者としてもパワーになると思う』って言ってくれて」と話していた。

一方、三田の反応について橋之助は「喜んでくれるかと思いきや、一言目、『断られても大丈夫。私たちがいるから』って」と苦笑い。

橋之助は「最初に祝福してよ！」と訴えつつ、三田の発言の真意について、「頑張っていってらっしゃいって言いたかったのに、老婆心でもう『大丈夫、断られても。なにかあっても大丈夫』って」と、気持ちが先走ってしまったことを説明。

その後、無事にハワイでプロポーズは無事成功し、帰国後はすぐに顔合わせをしたことも明かしていた。

