日向坂46の四期・五期生による「ひなた坂46」初の単独LIVEが「ABEMA PPV」で生放送決定！ | RBB TODAY

人気アイドルグループ・日向坂46のアンダーグループ「ひなた坂46」によるライブイベント『日向坂46 17th Single ひなた坂46 LIVE』が、「ABEMA PPV」にて6月16日・17日（水）の2日間にわたり生放送されることが決定した。

本公演は、17thシングル『Kind of love』の発売に伴い開催される単独公演であり、四期生・五期生のみで構成されるひなた坂46として初の単独LIVEとなる。『Kind of love』に収録されるひなた坂46の楽曲「Empty」にて初センターを務める四期生・平岡海月をはじめ、17thシングルに参加する13名のメンバーが出演。センターの平岡海月を中心に、ひなた坂46ならではの熱量あふれるパフォーマンスが届けられる予定だ。

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チケットは6月11日12時より販売が開始され、各日3,500円（税込）で購入・視聴が可能だ。また、チケット購入者を対象としたリピート配信も実施される。

■放送スケジュールは以下の通り。

▼放送日時

・生放送

【DAY1】2026年6月16日（火）18時30分開演（放送開始17時30分～）

【DAY2】2026年6月17日（水）18時30分開演（放送開始17時30分～）

・リピート配信

【DAY1】2026年6月20日（土）19時30分開演（放送開始18時30分～）

【DAY2】2026年6月21日（日）19時30分開演（放送開始18時30分～）

▼販売期間

・生放送

【DAY1】2026年6月11日（木）12時～2026年6月16日（火）22時

【DAY2】2026年6月11日（木）12時～2026年6月17日（水）22時

・リピート配信

【DAY1】2026年6月16日(火)22時～2026年6月20日（土）19時30分

【DAY2】2026年6月17日（水）22時～2026年6月21日（日）19時30分

ひなた坂46の新たな一歩となる特別なライブのひと時を楽しんでみては。