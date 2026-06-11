日向坂46・宮地すみれ＆渡辺莉奈ペアが初表紙！卒業発表した山口陽世のインタビューも収録！ | RBB TODAY

6月9日発売の『BOMB（ボム）7月号』（ワン・パブリッシング）の表紙に、日向坂46の“すみりな"ペアこと宮地すみれ＆渡辺莉奈が登場した。

17枚目シングル『Kind of love』を発売し、宮崎での『ひなたフェス』開催を控えた日向坂46メンバーの宮地＆渡辺。ユニット“能ある少女はスカート揺らす”としてユニット曲『恋と慣性の法則』を持つ仲良し2人が、初夏の緑豊かな古民家を舞台にのんびりとしたグラビアを披露している。

BOMB7月号表紙（C）ワン・パブリッシング

BOMB7月号 両面ポスター宮地すみれ＆渡辺莉奈（日向坂46）（C）ワン・パブリッシング

BOMB7月号 両面ポスター宮地すみれ＆渡辺莉奈（日向坂46）（C）ワン・パブリッシング

撮影ではノースリーブのルームウェア姿での朝食作りからスタートし、水色のワンピースに着替えて近くの河原へお散歩。スカートをたくし上げ冷たい川に足まで浸かり、横浜スタジアムでも披露された"顎クイポーズ"を笑顔で再現するシーンも。さらに、白い半袖ブラウスに赤と青の色違いスカートでしっとりとした姿も収録されている。また、2人の出逢いから仲良くなったきっかけ、これからの展望まで語ったロング対談も必見だ。

裏表紙には、三期生ライブ開催発表直後に突然の卒業を発表した山口陽世がソログラビアで登場。水色のノースリーブ姿や黄色のワンピース姿など、日向坂らしい清涼感あふれるカットが並ぶ。ロングインタビューでは卒業を決心するまでの経緯や、最愛の同期三期生への思いを率直に語っており、ファン"おひさま"にとって保存版の内容となっている。

BOMB7月号裏表紙 山口陽世（日向坂46）（C）ワン・パブリッシング

限定版の表紙は、『佐久間宣行のNOBROCK TV』発の6人組グループDRAW♡ME（ドローミー）のメンバーで、CDデビューも決まった森脇梨々夏が担当。限定版の裏表紙にはミスマガ2021グランプリの和泉芳怜が登場し、水着グラビアでたわわな柔らかボディを披露している。

BOMB7月号 限定版表紙 森脇梨々夏（C）ワン・パブリッシング

BOMB7月号限定版オリジナル綴じ込み付録 森脇梨々夏（C）ワン・パブリッシング

BOMB7月号限定版オリジナル綴じ込み付録 森脇梨々夏（C）ワン・パブリッシング

そのほか、NMB48の33枚目シングル『初めてのオール』で3作連続センターを務める3代目キャプテン・塩月希依音のロングインタビューや、11期研究生・田中れいの初ソロ水着グラビアも掲載。制コレ22グランプリの蓬莱舞は20歳になり大人っぽさを増したグラビアを披露し、誌面のQRコードからグラビア動画も視聴できる。

BOMB7月号限定版裏表紙 和泉芳怜（C）ワン・パブリッシング

さらに、水着別冊『BOMB Love Special 2026』の未公開カットとして沢口愛華、南みゆか、松島かのん、百田汐里、花咲楓香、横野すみれの6人が競演。OCHA NORMAの斉藤円香・中山夏月姫・筒井澪心の3人も登場し、6枚目シングル『ダントツで愛して／また、あなたに恋焦がれているんだ』にまつわる話を披露するなど、充実のラインナップとなっている。