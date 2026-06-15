影山優佳、人気の日本代表アウェイユニフォーム姿！可愛く着こなしたショットにファン注目 | RBB TODAY

元日向坂46の影山優佳が14日、Xを更新。日本代表のアウェイユニフォームを着こなしたショットを公開した。
影山はFIFAワールドカップ2026の取材のためアメリカのダラスに滞在中。翌日にオランダ戦を迎える日本代表の前日練習の取材を行った。取材には日本代表のアウェイユニフォームに、スキニーデニムを合わせたコーディネートで参加。アウェイユニフォームはキッズの130を着ており、華奢な影山の身体にピッタリで、可愛く着こなしている。影山は「ピッタリとした服が走る時にも摩擦なく心地よくて大好き！な方におすすめの着方です」と、可愛くユニフォームを取り入れたい女性におすすめしている。
この投稿にファンからは「ユニフォームって普段の服とサイズ感が全然違うからこういう実例ありがたい」「レディースはピタッと着るのも有りですね。」「ユニフォームの着こなしがお洒落でめちゃくちゃ綺麗です！」といったコメントが寄せられている。
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