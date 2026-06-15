 日向坂46、グループ7周年記念ライブ「7回目のひな誕祭」映像作品がリリース決定！ | RBB TODAY
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日向坂46、グループ7周年記念ライブ「7回目のひな誕祭」映像作品がリリース決定！

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日向坂46、グループ7周年記念ライブ「7回目のひな誕祭」映像作品がリリース決定！
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　日向坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム』が、8月5日にリリースされることが決定した。


【Amazon.co.jp限定】7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム (完全生産限定盤) (Blu-ray) - 日向坂46 (オリジナル三方背収納ケース付)
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　発表は日向坂46公式Instagramのインスタライブ内で行われた。「7回目のひな誕祭」は今年4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年記念ライブで、2日間で計約7万人を動員。「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付き、初めて生バンドを導入してのライブとなった。メンバーによる楽器演奏も大きな見どころとなり、ファンの間で映像作品化を望む声が高まっていた。

　本編には、17thシングル『Kind of love』表題曲の選抜発表と初パフォーマンスも行ったDAY2の模様を完全収録。完全生産限定盤に付属される特典映像には、DAY1の日替わり楽曲や大雨の中で熱狂を呼んだ楽曲を含むボーナストラックのほか、ライブに向けての準備やリハーサル、当日の舞台裏を追ったドキュメント映像「Behind the scenes of 7回目のひな誕祭」が収録される。

　通常盤と完全生産限定盤があり、完全生産限定盤は数量限定のBOX仕様で、豪華フォトブックレット、ポストカードセット、フレークステッカー、応募特典シリアルナンバーが封入される。


「7回目のひな誕祭」が横浜スタジアムで開催！ | RBB TODAY
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日向坂46の横浜スタジアムライブはロックとオーケストラ融合の大規模イベントで、メンバーの成長や新曲発表もあった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/06/246197.html続きを読む »

「6回目のひな誕祭」、2025年4月5日・6日に横浜スタジアムで開催 | RBB TODAY
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日向坂46のイベント「ひな誕祭」は2025年4月5日・6日に横浜スタジアムで開催される。チケット情報は未発表だが、ファンの期待が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/26/225540.html続きを読む »
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