日向坂46、グループ7周年記念ライブ「7回目のひな誕祭」映像作品がリリース決定！ | RBB TODAY

日向坂46のLIVE Blu-ray＆DVD『7周年記念MEMORIAL LIVE「7回目のひな誕祭 ～Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA～」in 横浜スタジアム』が、8月5日にリリースされることが決定した。

発表は日向坂46公式Instagramのインスタライブ内で行われた。「7回目のひな誕祭」は今年4月4日・5日に横浜スタジアムで開催されたグループ結成7周年記念ライブで、2日間で計約7万人を動員。「ひな誕祭」としては初めてサブタイトルが付き、初めて生バンドを導入してのライブとなった。メンバーによる楽器演奏も大きな見どころとなり、ファンの間で映像作品化を望む声が高まっていた。

本編には、17thシングル『Kind of love』表題曲の選抜発表と初パフォーマンスも行ったDAY2の模様を完全収録。完全生産限定盤に付属される特典映像には、DAY1の日替わり楽曲や大雨の中で熱狂を呼んだ楽曲を含むボーナストラックのほか、ライブに向けての準備やリハーサル、当日の舞台裏を追ったドキュメント映像「Behind the scenes of 7回目のひな誕祭」が収録される。

通常盤と完全生産限定盤があり、完全生産限定盤は数量限定のBOX仕様で、豪華フォトブックレット、ポストカードセット、フレークステッカー、応募特典シリアルナンバーが封入される。