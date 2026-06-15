朝ドラ「風、薫る」上坂樹里と生田絵梨花が日本医科大学でトークイベント！看護への思いを語る | RBB TODAY

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朝ドラ「風、薫る」上坂樹里と生田絵梨花が日本医科大学でトークイベント！看護への思いを語る

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　現在放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」のスペシャルトークイベントが14日、神奈川県川崎市の日本医科大学で開催された。

　イベントには、主人公のひとりである大家直美役の上坂樹里と、玉田多江役の生田絵梨花が登壇。会場にはおよそ380名が来場し、撮影現場での様子やドラマの舞台裏について2人が語り合う和やかな雰囲気の中、盛況のうちに幕を閉じた。

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　上坂は「放送が進むにつれて、「毎日見てるよ」など、いろんな声をいただく機会が増えて、すごく幸せです。さまざまな世代の方から感想をいただきますが、『風、薫る』の作品のテーマである看護に関わっている方からいただくのがうれしいです」と語り、視聴者からの反響を撮影の励みにしていることを明かした。

　また「放送では今後、実習も終わりに近づき、その先にそれぞれみんなが看護について『自分はどうしたいか』『どういう人生を歩んでいきたいか』を考えるところも見どころですし、直美は自分の母親や家族というワードについて考える日も多くなっているので、その部分にも注目して見ていただけたら」と同作をアピールした。

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　一方、生田は「看護に携わる方々からメッセージをいただき、作品を通じてその方々の力になれていることを日々感じています」と喜びを語った。

　また同作について「私たちが看護に守られながら健康に生活できているのは、この時代を生きる人たちの人生をかけた汗と涙の上に成り立っているんだなということを、ドラマを通して感じられるのが魅力だと思います」とコメント。今後については「一度看護をやめることを考えた多江が、『自分は看護の道を生涯かけて志すんだ』と決意して、どのようにその道をたどっていくのか、りんさんと直美さんとどう関わって看護の道を切り拓いていくのかを楽しんでいただきたいです」と呼び掛けた。


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