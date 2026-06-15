横山由依が第1子妊娠を報告「夫婦で協力し合い…」夫は純烈・後上翔太 | RBB TODAY

元AKB48のメンバーで女優の横山由依が15日にXで第1子を妊娠したことを報告した。
横山は2024年にコーラスグループ・純烈の後上翔太と結婚した。
Xで横山は「皆様にご報告があります！」と投稿し、後上との連名でつづった文面を公開。その中で、「この度、新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます」と発表し、「夫婦で協力し合い、新たな家族を迎えることができる日を心待ちにしています」とつづった。
出産予定時期は秋頃とのこと。「体調と相談しながら、いただいたお仕事に真摯に向き合ってまいります」とし、「応援してくださるファンの皆様や、お力添えをいただいている関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」と述べている。
最後には「どうか温かく見守っていただけると幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけ。文末には横山と後上の直筆のサインを添えた。
ポストには、「おめでとうございます」「お身体お大事になさってください」「無事にお子さんが産まれるのを祈ってます」という声が集まっている。
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