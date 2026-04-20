NMB48・坂下真心、始球式で女性タレント最速を目指す | RBB TODAY

NMB48の坂下真心は17日、自身のYouTubeチャンネルに「【スポーツ女王への道】始球式で女性タレント最速を目指します!!」という動画を投稿し、新たな挑戦企画をスタートさせた。

この企画は、始球式での球速を高め“女性タレント最速”を目指す長期シリーズとして始動したもの。坂下は2024年8月に行われた、阪神対広島戦で始球式を務めた経験について「マウンドから見る光景が、本当に素晴らしくて忘れられない」と振り返った。一方で、「前回はデッドボールを当ててしまった」と明かし、「ノーバンで真ん中に投げる」と今回の挑戦にリベンジの思いを込めた。

動画内では公式球を使用し、実際に球速を計測。初回の投球は80km台からのスタートとなったが、フォーム改善のアドバイスを受けながら投げ込むうちに徐々に数値は上昇し、85km台を記録した。

指導では、軸足や股関節の使い方など細かな動作面にも踏み込み、「生きてきて初めてフォームを教えてもらった」「すごい勉強になります！」と驚きながらも吸収する姿が見られた。

動画の最後に坂下は「野球の難しさを実感しました」としつつも、「これからももっと特訓して、始球式で女性タレント球速No.1を出せるように頑張っていきたい」と改めて意気込みを語った。



また、坂下の動画には「めっちゃ本格的」「いいフォームで投げてる」「やるやん」といった、挑戦を評価するコメントが寄せられている。