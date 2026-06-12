中村玉緒さん死去　関根勤らが追悼「とても寂しいです」芸能界に悲しみ広がる | RBB TODAY

長良グループは12日、所属俳優の中村玉緒さんが6月9日に肺炎のため86歳で死去したことを公式サイトで発表した。

所属事務所は、「弊社所属の俳優 中村玉緒が、2026年6月9日（火）、肺炎のため享年86歳にて永眠いたしました」と報告。「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます」とコメントを発表した。

突然の訃報を受け、芸能界からは追悼の声が相次いでいる。

タレントの関根勤は、「玉緒さんにもうお会い出来ないと思うととても残念です」とコメント。「玉緒さんは、とても優しくて面白くて、玉緒さんの周りはいつも笑顔で溢れていました」と故人の人柄を振り返った。

また、「旦那さんの勝新太郎さんをはじめ昭和の名優さん達のエピソードを聞くのが好きでした。とても寂しいです」と惜別の思いを明かし、「ご冥福をお祈りいたします」と追悼した。

このほかにも、芸能界からは故人との思い出や感謝をつづるコメントが続々と寄せられており、長年にわたり愛された中村玉緒さんの死を悼む声が広がっている。

中村玉緒さんは映画やドラマ、バラエティー番組など幅広い分野で活躍。明るく親しみやすいキャラクターで多くの視聴者から愛され続けた。昭和から令和まで第一線で活動したその存在を惜しむ声は、今もなお広がり続けている。