神田愛花が夫バナナマン・日村勇紀の休養についてコメント「夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」 | RBB TODAY

フリーアナウンサーの神田愛花が29日に自身のインスタグラムを更新、体調不良のため休養を発表したバナナマン・日村勇紀についてコメントした。

神田は、夫が当面の間休養に入ったことに触れ「これからは毎日、夫のお見送りで元気に仕事に向かい、夫の待ち受けを楽しみに帰宅する日々になります」と綴り、夫の休養を前向きに語っている。

日村は4月28日に所属事務所のホリプロコムを通じて、今年に入り体調不良が続き、医師の診察により当面の休養が必要だと判断されたと発表している。神田は「食べる事が大好きな彼に、毎日お腹いっぱい食べさせてあげる これが今の私のエネルギー源です」としており、夫の休養を食事面でも支える模様。

「いつも応援してくださっている皆様、お仕事でお世話になっている関係各所の皆様、ご心配をお掛けし、また大変なご迷惑をお掛けしてしまい申し訳ございません。引き続き私共夫婦を、どうぞよろしくお願いいたします」と、関係者やファンに向けてメッセージを送っている。

※神田愛花のインスタ投稿