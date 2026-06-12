泉里香、久々インスタ投稿にファン歓喜！コメント欄には谷口彰悟選手へのエール続々 | RBB TODAY

モデルの泉里香が自身のInstagramを更新。久しぶりの投稿に、ファンから喜びの声が寄せられている。

泉は「オフショット♡」とつづり、複数枚の写真を投稿。ジレを着こなしたナチュラルなスタイルで、変わらぬ美しさと柔らかな笑顔を披露した。

久々の近況投稿に、コメント欄には「相変わらず綺麗！」「美しすぎます」「久しぶりに見られて嬉しい」など、ファンから絶賛の声が相次いだ。

また、夫でサッカー日本代表・谷口彰悟選手に触れるコメントも多く見られ「谷口選手の活躍を応援しています！」「W杯開幕！」「旦那さん頑張れ」など日本時間15日（月）に控えた初戦に向けたコメントが集まった。

泉の変わらぬ美しさにファンが歓喜するとともに、谷口選手へのエールも集まり、投稿は多くの反響を呼んでいる。