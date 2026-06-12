泉里香、久々インスタ投稿にファン歓喜！コメント欄には谷口彰悟選手へのエール続々 | RBB TODAY

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泉里香、久々インスタ投稿にファン歓喜！コメント欄には谷口彰悟選手へのエール続々

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泉里香【撮影：小宮山あきの】
  • 泉里香【撮影：小宮山あきの】

　モデルの泉里香が自身のInstagramを更新。久しぶりの投稿に、ファンから喜びの声が寄せられている。

　泉は「オフショット♡」とつづり、複数枚の写真を投稿。ジレを着こなしたナチュラルなスタイルで、変わらぬ美しさと柔らかな笑顔を披露した。

　久々の近況投稿に、コメント欄には「相変わらず綺麗！」「美しすぎます」「久しぶりに見られて嬉しい」など、ファンから絶賛の声が相次いだ。

　また、夫でサッカー日本代表・谷口彰悟選手に触れるコメントも多く見られ「谷口選手の活躍を応援しています！」「W杯開幕！」「旦那さん頑張れ」など日本時間15日（月）に控えた初戦に向けたコメントが集まった。

　泉の変わらぬ美しさにファンが歓喜するとともに、谷口選手へのエールも集まり、投稿は多くの反響を呼んでいる。


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泉里香、サッカー日本代表の谷口彰悟選手と結婚を発表 | RBB TODAY
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モデル・女優の泉里香はGUCCIファッション公開や大河ドラマ出演、谷口彰悟選手との結婚を報告し祝福されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/25/232293.html続きを読む »

北川景子、泉里香、小松彩夏らの“戦士会ショット”に反響「キターッ!!」「皆さん相変わらずかわいい」 | RBB TODAY
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女優の小松彩夏が14日、ブログを更新。北川景子や泉里香らとの“戦士会ショット”を公開した。
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泉里香が嫉妬する女性タレントは指原莉乃！ | RBB TODAY
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　9日放送の『行列のできる法律相談所』（日本テレビ）に泉里香が出演。気になっている女性タレントの名前を明かし、最も気になっている女性タレントとして、指原莉乃の名前をあげた。
https://www.rbbtoday.com/article/2017/07/10/152996.html続きを読む »
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