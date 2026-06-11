NMB48の注目メンバー・芳賀礼、デジタル写真集発売！ビキニショットで魅了 | RBB TODAY

NMB48の次世代を担う注目メンバー・芳賀礼のデジタル限定写真集『キラメキの証明』（ワニブックス）が6月18日に配信スタートする。
2022年12月にNMB48の9期生として加入し、無敵の笑顔でファンを魅了する芳賀。同作では、これまでとは一線を画す新境地に挑戦。大人っぽいしっとりとした色気と、彼女本来のピュアな爽やかさが絶妙なバランスで同居する仕上がりとなっている。
清涼感あふれるシチュエーションのなかで見せる艶やかな視線や、瑞々しくも美しいプロポーションが存分に収められており、少女から大人の女性へと向かう「今この瞬間にしか放てない特別なキラメキ」をテーマに据えた内容となっている。
芳賀はNMB48の最新シングル『初めてのオール』では表題曲の選抜メンバーとして活躍中。また1st写真集『ぽんっ』（双葉社）も好評発売中だ。
NMB48・岡腰星来、待望の水着グラビア披露！19歳の等身大のカットが満載 | RBB TODAY
NMB48の岡腰星来が『アップトゥボーイ』vol.363に水着グラビアで初登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/22/248204.html続きを読む »
和田海佑が“新婚生活グラビア!?”で魅力爆発！ | RBB TODAY
元NMB48・和田海佑が「新婚生活グラビア」で表紙を飾ったほか、星野琴はスチャダラパーのANIが撮影を担当、ミスSPA!2025グランプリの空見みあもグラビアで美ボディを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/09/249086.html続きを読む »
元NMB48・上西怜、透け感ランジェリーで色白美ボディ披露！卒業後初登場で表紙＆巻頭グラビアを飾る | RBB TODAY
上西恵が卒業後初のボム表紙とグラビアを披露し、多彩な水着や私生活を見せる内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/09/237881.html続きを読む »