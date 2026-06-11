NMB48の注目メンバー・芳賀礼、デジタル写真集発売！ビキニショットで魅了 | RBB TODAY

NMB48の次世代を担う注目メンバー・芳賀礼のデジタル限定写真集『キラメキの証明』（ワニブックス）が6月18日に配信スタートする。

2022年12月にNMB48の9期生として加入し、無敵の笑顔でファンを魅了する芳賀。同作では、これまでとは一線を画す新境地に挑戦。大人っぽいしっとりとした色気と、彼女本来のピュアな爽やかさが絶妙なバランスで同居する仕上がりとなっている。

撮影：佐藤裕之

撮影：佐藤裕之

清涼感あふれるシチュエーションのなかで見せる艶やかな視線や、瑞々しくも美しいプロポーションが存分に収められており、少女から大人の女性へと向かう「今この瞬間にしか放てない特別なキラメキ」をテーマに据えた内容となっている。

撮影：佐藤裕之

撮影：佐藤裕之

芳賀はNMB48の最新シングル『初めてのオール』では表題曲の選抜メンバーとして活躍中。また1st写真集『ぽんっ』（双葉社）も好評発売中だ。