NMB48・安部若菜、メガネ姿でレトロ喫茶を満喫！知的な横顔でファン魅了 | RBB TODAY

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NMB48・安部若菜、メガネ姿でレトロ喫茶を満喫！知的な横顔でファン魅了

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（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
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　NMB48の安部若菜が8日にインスタグラムを更新し、レトロな喫茶店でのショットを公開した。

　安部は「かなり純な喫茶店でした」「メガネかけたらいいかんじ」とつづり、大阪の純喫茶で撮影した自身の写真をポスト。

　写真には、白地にピンストライプの半袖シャツブラウスとライトブルーのダメージデニムというカジュアルコーデで、華奢なメタルフレームのメガネをかけた安部の姿が収められている。

（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ショートボブの髪型とメガネが知的な印象で、装飾の入ったアンティークなカップでコーヒーを味わう様子や、メガネのフレームを指先で直す仕草など、自然体でありながら品のある表情を披露していた。

（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　投稿で安部は「何枚目がお好き～？」と呼びかけ。メガネをかけていないショットも披露していた。

（写真は安部若菜の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ポストには、「映画の女優さんのよう」「これは全部好きすぎて」「雰囲気の良いお店に合う大人」という声が集まっている。


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