ENHYPEN、6人体制初の新曲リリースへ！6月29日に日本デジタルシングル『We’ll Be Fine』発表 | RBB TODAY

ENHYPENが、6人体制となって初の新曲をリリースする。

ENHYPENは6月29日、日本デジタルシングル『We’ll Be Fine』をリリースする。

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『We’ll Be Fine』は、親しい友人たちとの旅で感じる感情を描いた楽曲で、新たなスタートへのときめきや心地よい緊張感が込められている。

所属事務所BELIFT LABは、「この楽曲にはENHYPENならではの爽やかさとポジティブなエネルギーが詰まっています。夏のお出かけのお供として楽しんでいただきたいです」と伝えた。

発表とともに公開されたデジタルカバーには、最近お披露目されたENHYPENの公式キャラクター「ENCHIN」が描かれ、注目を集めている。

（画像提供＝BELIFIT LAB）

ENCHINは、ファンに幸運と癒やしを届けるキャラクターだ。明るい魅力や躍動感あふれるポーズ、愛らしいビジュアルが、楽曲の軽快な雰囲気への期待を高めている。

ENHYPENは所属事務所を通じて、「『We’ll Be Fine』を通じて、ENGENE（公式ファンダム）の皆さんとより近くで交流したいです。この曲とともに、たくさんの楽しい思い出を作ってほしいです」とコメントした。

なお、ENHYPENは現在、世界21都市・全33公演規模のワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR “BLOOD SAGA”』を開催中だ。先月、ソウルのKSPO DOMEで行われた公演は、圧巻のパフォーマンスで話題を集め、ツアーの華々しい幕開けを飾った。ツアーは7～8月に南米と北米を巡った後、10月にマカオ、12月から来年2月にかけて日本4大ドームツアーを開催する。

さらに来年3月には、アジアとヨーロッパを巡る大規模ツアーへと続く予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ENHYPEN プロフィール

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。2026年3月、HEESEUNGの脱退が発表された。

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