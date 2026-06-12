今村聖奈「異常なまでの負けず嫌い」実父が暴露！女性騎手初GⅠ制覇の素顔 | RBB TODAY

『日曜日の初耳学』（MBS・TBS系）で、JRA騎手・今村聖奈と日本人初の女性サファリガイド・太田ゆかが出演する企画の内容が明らかになった。

今村聖奈は2025年5月24日のGⅠレース「オークス」でジュウリョクピエロ（愛称・ピエちゃん）を駆り、JRA女性騎手として史上初となるGⅠ制覇を達成した。

(C)MBS

レース直後、馬名の由来となった伊坂幸太郎の小説『重力ピエロ』が全国の書店で品切れとなり、出版社に注文が殺到するという社会現象が起きた。その舞台裏を今村本人が語る。

同番組では、今村がレース中に装着していた「ジョッキーカメラ映像」を本人が特別解説する。時速60kmを超える極限状態の中、他のジョッキーに対して声を張り上げて意思表示する緊迫の場面や、怪我を伴うレベルで飛んでくる泥の衝撃など、競馬の知られざる実態が明かされる。

さらに、実父で元JRAジョッキーの今村康成氏からサプライズコメントが届き、「異常なまでの負けず嫌いな性格」や幼少期のエピソードが次々と暴露される。今村聖奈はタジタジとなる場面もあるという。最後には今村が競馬界の未来を見据えた「壮大な目標」を宣言する。

一方、南アフリカ唯一の日本人女性サファリガイド・太田ゆかは広大な国立公園から生中継で登場。野生のキリンが間近に現れる場面でスタジオ陣は大興奮に。

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太田はアジアの闇市場で高値で取引されるサイのツノを狙った密猟を80％激減させた「除角（ツノ切り）保護活動」の最前線も告白する。現在は日本人経営のプール付きプライベートロッジをオープンさせ、「安心して最高の自然を体験してほしい」という次なる夢を語った。

MCは林修と大政絢が務め、大家志津香、澤部佑（ハライチ）、高橋成美、田村淳、寺田心、中島健人がゲストとして出演する。

放送は2026年6月14日（日）22時から22時54分、MBS／TBS系全国ネットにて。