XGがドジャーススタジアムで始球式！「オオタニサンと邂逅」「誰が投げるんだ」期待も | RBB TODAY

7人組アーティストグループ・XGが22日、米大リーグ・ドジャース対フィリーズの試合で始球式を務めることを発表した。

始球式が行われるのは現地時間31日。ロサンゼルスドジャーススタジアムで開催される試合で行われる予定。

ネット上からは、「誰が投げるんだ！」「XGとオオタニサンと邂逅」「大谷翔平選手との写真みたい！」という声が集まっている。

また、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の北米公演の詳細も発表。



現地時間11月3日のオークランドを皮切りに、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、メキシコシティを巡る全7公演を行う。



XGは、7月25日に国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」、8月8日には、ロサンゼルスで開催される「Head In The Clouds」に出演する。さらに9月12日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」に出演することが昨日発表されるなど、国内外の大型音楽フェスへの出演も続々と決定している。

