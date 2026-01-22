神田愛花、フジテレビの面接秘話「面白いことできるの？」 | RBB TODAY

22日、フリーアナウンサーの神田愛花が『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。フジテレビの入社試験での面接秘話を明かした。

学習院大学卒業後、2003年にNHKに入局した神田。就職活動時にはフジテレビの入社試験も受けたというが、「フジテレビさんは最初の面接で落ちてて」と告白した。番組では、不合格のきっかけとなった面接官の言葉にも言及。「君、面白いことできるの？」と質問を投げかけられたという。

神田は「真面目に『はい、仕事だったらできます』って言ったら、目の前の書類選考の『落ち』の方にポンって履歴書を入れられて」と回想し、その場で不合格を知った当時の衝撃を振り返った。さらに「だから真面目に答えちゃダメだったんですよ」と語った。

このエピソードにスタジオは「えぇ～！？」「やばいやばいやばい」「怖っ！」と騒然。MCのハライチ・澤部佑は「あんまりそれ、フジテレビさんって言わない方がいい」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。