櫻井淳子「一石二鳥だ」芸能界入りを決めた事務所の条件とは | RBB TODAY

BSテレビ番組『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（BS日テレ）の6月13日放送回に、俳優の櫻井淳子がゲストとして出演する。

1991年にドラマ「葡萄が目にしみる」でデビューした櫻井は、「ショムニ」や渡瀬恒彦とコンビを組んだミステリードラマ「おみやさん」など数々の話題作で活躍してきた。

©︎ＢＳ日テレ

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同番組では、原宿でスカウトされた当時のデビュー秘話が公開される。商業高校に通いながら就職を考えていた櫻井が芸能界入りを決意したのは、事務所の「ある条件」がきっかけだったという。「一石二鳥だ」と感じたそのエピソードに、小木も「いい保険があったね～！」と驚いた。

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車にまつわるエピソードも見どころだ。櫻井が最初に手にした車は、某番組の賞品として獲得した90年代を代表するオフローダー・三菱パジェロ。運転初心者には大きすぎると父に相談したところ、父から「俺がパジェロに乗るから、淳子には代わりに小さな車を買ってやる」という提案が飛び出した。おぎやはぎの2人も「お父さんは、うまくやったのかな？」とニヤリとした。こうしてパジェロは父の愛車となり、櫻井の手元には別の車が渡ることになった。

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また、ドラマ「ショムニ」で社内一の魔性OL・宮下佳奈役を演じた際の役作りの苦労も明かされる。素顔はボーイッシュなタイプという櫻井は、色っぽさを演出するために鏡を見ながら研究を重ねたという。おぎやはぎの2人も「マリリン・モンロー」のようなイメージを抱いていたとのことで、そのギャップに驚いた。

渡瀬恒彦との撮影秘話では、矢作が「渡瀬さん、悪い血が騒いだね」とツッコむ場面も。さらに「おみやさん」を通じて出会った夫との馴れ初めも告白。結婚・出産・子育てを支えた愛車、アウディ・A4アバントの車内で当時を振り返る。

同番組は毎週土曜よる9時から9時54分にBS日テレで放送。おぎやはぎと自動車ジャーナリストの今井優杏が出演する。