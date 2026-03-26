前田敦子、“最後の写真集”が重版決定！トップレスの衝撃カット公開 | RBB TODAY

26日、前田敦子の写真集『Beste』（講談社）の重版が決定し、新たに未公開カット2枚が公開された。

同作は、昨年芸能活動20周年を迎えた前田が「これが最後」と語る、約14年ぶりの写真集として2月13日に発売。続く3月18日には自身初となる電子版がリリースされ、主要電子書店で軒並み1位を獲得する反響を呼んだ。

今回重版決定を記念して公開されたのは、ピンクのショートトップス姿で窓辺に佇むヘルシーなカットと、トップレスでベッドに身を横たえ大胆な背中を披露しながらこちらを見つめるカットの2点だ。

『前田敦子写真集 Beste』©︎講談社 撮影／北岡稔章

同作のテーマは「大人の恋」。撮影地は複数の国が候補に挙がったものの、「『大人の恋』というテーマに最もマッチしそう」という前田の提案により、オーストリア・ウィーンに決定した 。市街地から車で30分ほど離れた山奥のヴィラや、クラシックなホテルから新進気鋭のラグジュアリーホテルまで、市内の様々なスポットで撮影を敢行している。