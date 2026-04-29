似鳥沙也加、Tバックス姿で魅惑の美尻ショット披露！「週刊SPA！」表紙グラビアに登場 | RBB TODAY

28日発売の「週刊 SPA!」（扶桑社）5 月5・12日合併特大号に、グラビアアイドルの似鳥沙也加、池本しおり、谷碧、鈴木優香が登場する。

「週刊 SPA!」5月5・12日合併特大号（扶桑社）

表紙グラビアを飾るのは似鳥沙也加。「スウェットと欲望のあいだ」と題したグラビアで、心地いいジャージやスウェットからのぞく磨かれたボディがまぶしいカットや、Tバック姿で振り返る美尻ショットも披露。高潔さすら感じる“欲望凝縮”カットが誌面を彩っている。似鳥はハッシュタグ「#インスタグラビア」を生み出し大バズりしたことでグラビア界を席巻。近作はデジタル限定写真集『ふれあ、』『ふりる。』（共にKADOKAWA）も発売している。

撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／伊井田礼子

撮影／彦坂栄治 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／伊井田礼子

池本しおりは「美女地図～私が主人公～」に登場。2002年兵庫県生まれの池本は、アイドルグループ・テラテラに所属し「制コレ'20」ベスト15入りを果たした「ミニグラの超新星」だ。誌面では〝マンションの気になるあのコ〞をテーマにしたグラビアで、ランジェリー姿にも挑戦し、読者を魅惑の世界へと誘う。

撮影／武田敏将 ヘアメイク／堀口有紀 スタイリング／毛塚由恵

撮影／武田敏将 ヘアメイク／堀口有紀 スタイリング／毛塚由恵

「グラビアン魂」のコーナーには、国立大出身で教員免許も持つ才媛の谷碧が登場。谷はデビュー2年目ながら、引き締まった美ボディが引き立つ貫禄あるショットや、爽やかなワンピース姿を披露している。

撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子

撮影／高橋慶佑 ヘアメイク／エノモトマサノリ スタイリング／田中陽子

「このあと、どうする？」のコーナーには、AKB48を卒業後グラビアアイドルとして活躍している鈴木優香が登場。作家・後谷戸隆が手掛けたシナリオを体現し、大学時代の先輩である彼女が東京を離れ、実家に帰る前に植物をもらうことになり…という設定のストーリーが展開されている。

撮影／岡本武志 ヘアメイク／山下景子 スタイリング／和田千星