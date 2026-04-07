SKE48 野村実代、デビュー10周年を記念した1st 写真集『美しい方程式』を発売！ | RBB TODAY

名古屋・栄を拠点に活動するアイドルグループ・SKE48の野村実代がデビュー10周年を記念した1st写真集『美しい方程式』を6月15日（月）に発売することが決定。表紙と帯コメントも本日公開された。

野村実代 1st写真集『美しい方程式』

野村実代 1st写真集『美しい方程式』

野村は2016年10月に8期生としてSKE48に加入し、現在は23歳に。デビュー10周年を記念した1st写真集は、大人っぽい雰囲気はもちろん、普段はあまり見せたことのないキュートな表情も魅力的な一冊となっている。

また、これまで封印していたグラビアも初挑戦。写真集発売にあたり「私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています」と感謝し、「皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです」とコメントを寄せ、開放的な姿を披露している。

野村実代 1st写真集『美しい方程式』

野村実代 1st写真集『美しい方程式』

撮影はタイ・プーケットのインフィニティプール付きのヴィラや、パトンビーチに近いリゾートホテルにて敢行。絶対にやってみたかったというヒョウ柄のコスプレや、バラを浮かべたバスシーンにも挑戦し、これまでグラビアを全くやってこなかった野村の貴重な写真の数々に、特別感を感じられる内容となっている。

先行カットでは、野村のペンライトカラーである赤のランジェリーのバックショットや、赤いスカート姿、バラを手に持った黒のランジェリー姿など5点を公開。通常版の表紙はブラックのランジェリーにファーのコートを持った姿で、野村自身が表紙にセレクトしたカット。『美しい方程式』というタイトルは、秋元康が名付けた。

カバーは通常版のほか、「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」限定版の全3種類。また「Amazon」「セブンネットショッピング」「楽天ブックス」「ジュンク堂書店 名古屋店」「TSUTAYAEBISUBASHI」「SHOWROOM」「カドスト」では、特典で限定生写真が付く。

野村実代 1st写真集『美しい方程式』

野村実代 1st写真集『美しい方程式』

野村は写真集について、「アイドルになって10年。水着NGを貫き通してきた私が、こんなにも私をさらけ出す瞬間は後にも先にもこの一冊だけになると思います。私を応援してくださる皆さんがいるからこんなに凄いことが今、起きています。皆さんのおかげで今の若い私の姿を形に残せることが本当に幸せです。一生の宝物。きっと誰かのフェチに刺さる、そんなページがぎゅっと詰まった、私にとって特別な一冊。あなたの特別にもなれますように」とアピール。

秋元康もコメントを寄せ、「最初は、そのスタイルに目を奪われる。でも、知るほどに見えてくる。飾らない性格。夢に向かって進むまっすぐさ。そして気づけば、心も奪われる。この方程式は手強い」と野村の魅力を語っている。