椿野ゆうこ、妄想膨らむラジェリー姿公開！SPA!写真集「色気マシマシ」紙面カット | RBB TODAY

椿野ゆうこの『SPA!デジタル写真集 椿野ゆうこ「色気マシマシ」』が好評発売中だ。このたび発売を記念して誌面カットが公開された。

椿野は2000年8月1日、京都府生まれ。アイドルグループ・ひめもすオーケストラのメンバーとして2020年にデビューし、芸能活動を続ける傍ら茨城大学で気象学を専攻。2024年には気象予報士試験に合格し、防災士資格も取得している賢女としても知られている。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

同写真集は、こんな設定となっている。後輩に誘われて、二郎系ラーメンへ…。苦しむ僕を横目に、ペロリと余裕な彼女。すると、見かねた彼女が僕を…。そんな妄想を膨らませるシチュエーションを椿野が大胆に体現していく。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

今回公開されたカットでは、スーツ姿でひとりラーメン店を訪れた彼女が、大盛りラーメンを頬ばって苦しむ隣の席の彼に「ちょっと休んでいきましょうか。介抱しますよ」と積極的に誘うシチュエーションから物語は始まる。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

ギャップ萌えの彼女の自宅に、なんと入室してしまった彼。入室後にスーツを脱いでいく姿や、“裏メニュー”さながらに披露されるランジェリー姿など、色気たっぷりなカットが公開されている。翌朝の陽光が差し込む中、髪をかき上げる姿は「ご来光レベルでありがたき幸せ」を感じられる一枚だ。

提供：週刊 SPA!編集部 撮影：岡本武志 ヘアメイク：円谷歩美 スタイリング：和田千星

彼女のギャップが存分に楽しめる写真集で、連休前に“色気マシマシ”を楽しんでみては。