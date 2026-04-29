レズビアン公表のグラドル・髙峰じゅりが妖艶さ放つグラビア披露！ | RBB TODAY

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レズビアン公表のグラドル・髙峰じゅりが妖艶さ放つグラビア披露！

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髙峰じゅり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁
  • 髙峰じゅり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁
  • 「週刊FLASH」4月28日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　恋愛遍歴が話題を呼ぶグラビアアイドル・髙峰じゅりが、4月28日発売の写真週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。

　レズビアンであることを公表し、これまでの恋愛遍歴などを赤裸々に語り話題を呼んでいる髙峰。誌面では、ボーイッシュなルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露。インタビューでは自らの恋愛経験に絡めながら、今回のグラビアのコンセプトについて率直に語っている。

髙峰じゅり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

　現在22歳の髙峰は、スリーサイズがB97・W63・H100、身長160cmというスタイルの持ち主。2023年にグラビアデビューを果たし、2025年にはヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」でベスト8に選出されるなど注目度を高めている。

　今回のグラビアでは、自身のアイデンティティや恋愛観をコンセプトに落とし込んだ蠱惑的なビジュアルを展開。グラビアアイドルとしての新たな一面を見せた形だ。


「制コレ22」グランプリの蓬莱舞、写真集未公開カットが『FLASH』に！ | RBB TODAY
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「制コレ22」グランプリの蓬莱舞が、2nd写真集『ラストシーン』の未公開カットを『FLASH』に6ページ掲載。高校時代比で心身に余裕が出たと語り、変化を実感している。5月10日に写真集のお渡し会とオンラインサイン会が開催される。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/28/247224.html続きを読む »

才色兼備のRQ・安藤笑、過去最大露出に挑戦！ | RBB TODAY
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教育大卒のレースクイーン・安藤笑が『FLASH』に登場。大胆な露出と浴衣姿で大人の妖艶さを表現。2011年にご当地アイドルでデビュー後、教職免許を取得し、2026年からレースクイーンとして活動している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/04/28/247227.html続きを読む »
《RBBTODAY》

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