レズビアン公表のグラドル・髙峰じゅりが妖艶さ放つグラビア披露！ | RBB TODAY

恋愛遍歴が話題を呼ぶグラビアアイドル・髙峰じゅりが、4月28日発売の写真週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。

レズビアンであることを公表し、これまでの恋愛遍歴などを赤裸々に語り話題を呼んでいる髙峰。誌面では、ボーイッシュなルックスと誘うような視線が印象的なグラビアを披露。インタビューでは自らの恋愛経験に絡めながら、今回のグラビアのコンセプトについて率直に語っている。

髙峰じゅり(C)光文社/週刊FLASH 写真◎西條彰仁

現在22歳の髙峰は、スリーサイズがB97・W63・H100、身長160cmというスタイルの持ち主。2023年にグラビアデビューを果たし、2025年にはヤングジャンプ主催の「ギャルコン25」でベスト8に選出されるなど注目度を高めている。

今回のグラビアでは、自身のアイデンティティや恋愛観をコンセプトに落とし込んだ蠱惑的なビジュアルを展開。グラビアアイドルとしての新たな一面を見せた形だ。