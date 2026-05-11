近影公開の華原朋美、心ない声に反論のファンに感謝「心配してくれてありがとう」 | RBB TODAY

歌手の華原朋美が10日にXを更新し、自身に寄せられた心ない声に対するファンの反論に感謝を明かした。
発端となったのは、華原が同日にXで公開した近影。毛糸で編まれた帽子を被った自身の写真に「久々テレビの収録をしてきました 帽子が可愛くてお気に入り」とコメントした。
一方、このポストに一部ネット上からは「こんな顔だったか？」「本当にご本人？」「誰？」という心ない声が寄せられた。
これに対し、ファンから「言っていいこと、悪いことの分別ない」という批判が寄せられると、華原は同日にこのポストを引用し、「良いんですよ。言いたいこと言わせておけば」と諫めた。
また、華原は「時間ある時に悪意あるのは消しときますね」と誹謗中傷は非表示にすると説明し、「心配してくれてありがとうございます」と感謝していた。
ポストには、「心が広い！」「朋ちゃん無理しないでね」「どんな朋ちゃんもファンは大好きだから自由に楽しく生きててね」という声が集まっている。
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