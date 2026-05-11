“BTSの父”パン・シヒョク議長、逮捕状再申請はどうなる？ 警察の捜査部門トップが「自ら判断」へ | RBB TODAY

韓国最大級の芸能事務所HYBEのパン・シヒョク議長をめぐる逮捕状の再申請について、警察の捜査部門トップが慎重な姿勢を示した。

パク・ソンジュ国家捜査本部長は、検察の補完捜査要求を自ら検討したうえで判断すると明らかにした。

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パク本部長は5月11日の定例懇談会で、「検察の補完捜査要求事項について、私が報告を受けて判断する」とし、「検察とはうまく協議していると理解してもらえればいいと思う」と述べた。

警察は4月21日、パン議長に対し、1900億ウォン（約200億円）台の詐欺的不正取引の疑い（資本市場法違反）で逮捕状を申請した。

検察はその3日後の4月24日、「逮捕を必要とする理由などについての疎明が不十分だ」として補完捜査を求め、逮捕状請求を差し戻した。警察が6日後の4月30日に逮捕状を再申請すると、検察は5月6日、「補完捜査要求が履行されていない」として、これを再び差し戻した。

逮捕状申請が2回連続で不発に終わったことで、警察はパン議長を在宅のまま送検する案も検討しているとされる。

（写真提供＝HYBE）パン・シヒョク議長

こうした逮捕状をめぐる“ピンポン”については、韓国で検察庁廃止をめぐる議論が進む時期と重なり、検察と警察の間で神経戦が繰り広げられているとの見方も出た。これについてパク本部長は、「意識したことはない。その見方には同意しがたい」と一線を引いた。

パン議長は、2019年のHYBE上場前、既存の投資家らに対して「上場計画はない」と説明し、特定のプライベート・エクイティ・ファンド（PEF）に持分を売却させ、その後の上場時に差益を得た疑いが持たれている。

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