ILLIT、新曲『It’s Me』がチャート席巻！韓国YouTube Music急上昇1位に　日本でも人気拡大 | RBB TODAY

ILLIT が、新曲『It’s Me』で急上昇を続けている。

所属事務所の BELIFT LAB は5月11日、「10日、ILLITの新曲『It’s Me』が韓国YouTube Musicの“人気急上昇音楽”チャートで1位を獲得した」と発表した。

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さらに同曲は、韓国音楽配信サイトのリアルタイムチャートでも、Bugsで3位、FLOで3位、Melon「TOP100」で5位、Genieで6位を記録するなど、上位圏にランクインし人気を集めている。

リアルタイムチャートだけでなく、デイリーチャートでもILLITの勢いは続いている。『It’s Me』は5月3日付のMelonデイリーチャートで83位に初登場した後、5月9日には12位まで順位を上昇。口コミを通じて人気が広がっていることを証明している。

（写真提供＝BELIFIT LAB）

また海外でも、Apple Music「Today’s Top 100」グローバルチャートで53位を記録。同チャートは、世界中のApple Musicユーザーが最も多く再生した楽曲を集計したものだ。

さらに、日本Spotify「Daily Top Songs」で12位、中国QQ Music「新曲チャート」で9位にランクインするなど、グローバルチャートでも存在感を示している。

なお、ILLITは4月30日、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースし、カムバックした。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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