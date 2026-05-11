「赤ちゃん無理やり出すってこと？」『プデュ48』出身モデル、早産巡る悪質コメントに自ら説明 | RBB TODAY

オーディション番組『PRODUCE 48』にも出演したモデルのチェ・ヨンスが、高血圧による緊急早産について説明し、心配の声が寄せられている。

チェ・ヨンスは最近、突然の出産で話題を集めた中、一部の度を越したコメントに対し、自ら事情を説明。その姿に、切なさと応援の声が集まっている。

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5月10日、チェ・ヨンスは自身のSNSで、あるネットユーザーのコメントを共有した。コメントには、「最近は赤ちゃんを2kg台で産むんだね。それって普通、32～35週くらいで無理やり出すってこと？うちの子は4月27日に40週1日で自然分娩だったけど、産後ケア施設にいたほかの産婦さんたちはみんな帝王切開で、1週間早く生まれた赤ちゃんたちはうちの子より小さかったから納得」といった内容が書かれていた。

一見すると、チェ・ヨンスの“2kg台での出産”を心配しているようにも見えるが、「無理やり出す」といった表現には、帝王切開による早産を否定的に捉えているようなニュアンスも含まれており、批判の声が上がった。

これに対しチェ・ヨンスは、「みんながそういうわけではなく、私は妊娠中毒症になる可能性があるほど血圧が高く、ハイリスク妊婦として入院していた。高血圧の影響で羊水も不足していた」と説明した。

（写真＝チェ・ヨンスSNS）チェ・ヨンス（左）と夫

さらに彼女は改めて投稿を共有し、「みんながそうだったわけじゃない。血圧も上がり、羊水も不足していたため、私は緊急で出産した。出産予定日は6月1日だった」と明かし、早産が緊急分娩によるものだったことを強調した。

このほかにもチェ・ヨンスは、赤ちゃんが早産にもかかわらず2.4kg台で生まれたことや、搾乳器がない中で病院で初乳を搾っていたこと、11日から産後ケア施設へ移り、本格的に子どもとともに回復に努める予定であることなどを伝えた。

しかし、緊急分娩による早産だったにもかかわらず、産婦であるチェ・ヨンス本人が自ら説明しなければならない状況に、心配の声も上がっている。回復に専念すべき時期にもかかわらず、有名人であるがゆえに悪質なコメントに対応する姿に、応援の声が寄せられている。

（写真＝チェ・ヨンスInstagram）

1999年生まれのチェ・ヨンスは、2017年の「第26回スーパーモデル選抜大会」を通じてモデルデビュー。その後、『PRODUCE 48』に出演し、アイドルにも挑戦したことで広く知られるようになった。

また、彼女は有名シェフ、チェ・ヒョンソクの娘としても知られている。チェ・ヒョンソクは、バラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』や、Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』などに出演した人気シェフだ。

なお、チェ・ヨンスは2025年9月、DickPunks のボーカル、キム・テヒョンと結婚。キム・テヒョンはチェ・ヨンスより12歳年上で、2人は年齢差を乗り越えて結婚したことでも話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

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