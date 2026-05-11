BABYMONSTER、SHIBUYA109とコラボ！ポップアップストアや豪華プレゼント企画展開へ | RBB TODAY

BABYMONSTER が、「SHIBUYA109渋谷店」とコラボレーション企画を展開する。

BABYMONSTERは、5月15日から5月24日までの期間、「SHIBUYA109渋谷店」にて、3rdミニアルバム『춤（CHOOM）』のリリースを記念したコラボレーション企画「BABYMONSTER SHIBUYA109 CAMPAIGN」を開催する。

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期間中は、BABYMONSTERのキャンペーンビジュアルが館内外に掲出されるほか、期間限定POP-UP STOREをオープン。さらに、メンバーを選べるチェキ風セルカフォトなどが当たる豪華プレゼント企画も実施される。

装飾イメージ

また、コラボカフェでは、「SHIBUYA109渋谷店」限定のオリジナルコラボメニューを販売するほか、スペシャルフォトスポットの設置や館内BGMジャックなど、さまざまな企画が展開される。

コラボメニューイメージ

キャンペーンの詳細は、特設サイトで確認できる。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

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