SKE48・野村実代、抜群のスタイルが映える黒の水着姿を披露！ | RBB TODAY

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SKE48・野村実代、抜群のスタイルが映える黒の水着姿を披露！

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野村実代【写真：竹内みちまろ】
  • 野村実代【写真：竹内みちまろ】

　SKE48の野村実代が9日、自身のインスタグラムで1st写真集撮影時の撮影風景を動画で公開。抜群のスタイルが映える黒の水着姿を披露した。

　野村が着用しているのは黒のセクシーなモノキニ。ウェスト部分が大きく開いており、セクシーなデザインだ。その上にファーコートを羽織り、黒の編み上げパンプスを履いた姿は、大人の艶っぽさ満点。168㎝の長身と抜群のスタイルを誇る野村だからこそ着こなせるコーディネートとなっている。

　野村のセクシーな姿にインスタグラムには「この黒の水着姿めちゃめちゃかっこいい」「みよまるさ～～ん、最高です　世界一大好き」といったコメントが寄せられた。

　野村の艶やかな姿が見られる1st写真集『美しい方程式』は6月18日発売。実際に野村に会えるお渡し会も開催予定だ。

※野村 実代の投稿


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《和光福》

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