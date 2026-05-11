SKE48・野村実代、抜群のスタイルが映える黒の水着姿を披露！ | RBB TODAY

SKE48の野村実代が9日、自身のインスタグラムで1st写真集撮影時の撮影風景を動画で公開。抜群のスタイルが映える黒の水着姿を披露した。

野村が着用しているのは黒のセクシーなモノキニ。ウェスト部分が大きく開いており、セクシーなデザインだ。その上にファーコートを羽織り、黒の編み上げパンプスを履いた姿は、大人の艶っぽさ満点。168㎝の長身と抜群のスタイルを誇る野村だからこそ着こなせるコーディネートとなっている。

野村のセクシーな姿にインスタグラムには「この黒の水着姿めちゃめちゃかっこいい」「みよまるさ～～ん、最高です 世界一大好き」といったコメントが寄せられた。

野村の艶やかな姿が見られる1st写真集『美しい方程式』は6月18日発売。実際に野村に会えるお渡し会も開催予定だ。

※野村 実代の投稿