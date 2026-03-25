 桃月なしこ、6年ぶりの写真集のタイトルが『むすび』に決定！胸元セクシーな表紙も公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

桃月なしこ、6年ぶりの写真集のタイトルが『むすび』に決定！胸元セクシーな表紙も公開

エンタメ グラビア
注目記事
桃月なしこ2nd写真集『むすび』（表紙）©︎Takeo Dec./講談社
  • 桃月なしこ2nd写真集『むすび』（表紙）©︎Takeo Dec./講談社
  • 桃月なしこ2nd写真集『むすび』©︎Takeo Dec./講談社
  • 桃月なしこ2nd写真集『むすび』©︎Takeo Dec./講談社

　4月22日に発売される、桃月なしこの6年ぶりとなる2nd写真集のタイトルが『むすび』に決定し、あわせて表紙カットが公開された。

桃月なしこ2nd写真集『むすび』©︎Takeo Dec./講談社

　同作は、20代最後のロケ地としてスペインで、また30歳を迎えた直後に東京で撮影を敢行。8年前の初表紙登場時と同じポーズを再現したエモーショナルなカットや、デビュー前のテスト撮影における秘蔵写真の初公開もあり、デビュー前から現在までの変遷を辿る、まさに集大成といえる一冊だ。

　表紙写真やタイトルは、桃月本人がさまざまな想いを込めて自ら決定したもの。

　表紙に選ばれたのは、スペインのリゾートホテルで撮影された一枚だ。桃月は「とても静かで穏やかな場所だったので、自然と肩の力が抜けて、今の自分らしい表情が写っている気がします。30歳を迎え、以前より成長した今の私を象徴するようなカットになりました」とコメントを寄せている。

　タイトル『むすび』について、桃月は「1st写真集『未完』から約6年が経ち、未完成だった自分を少しずつ受け入れてきた今、ひとつの区切りとして"結び"という言葉がしっくりきたんです。また、表紙で着ている衣装の紐を結んでいるデザインにも重なっていますし、これまで応援してくださった皆さんとのご縁やつながりがあったからこそ今の私があると思っているので、そういった想いもこのタイトルに込めました」と語る。

桃月なしこ2nd写真集『むすび』©︎Takeo Dec./講談社

　さらに「そして今回、紐を結んでいる"途中の瞬間"を表紙にしています。タイトルは『むすび』ですが、まだ結び終わっていないところが今の自分とも重なっている気がしていて、"完成"というよりも、ひとつの区切りを結びながらまた次へ進んでいく途中の私を表しているように感じています」と続けた。

　「『むすび』という言葉には、締めくくりという意味だけでなく、新しいご縁や物語が始まるという意味もあると思っています。私自身、この写真集を"完成"という形にせず、まだまだ成長していきたいという気持ちも込めました。皆さんにもこの写真集を手に取って、それぞれの『むすび』を感じてもらえたら嬉しいです」と、同作への思いを明かしている。


桃月なしこ、6年ぶりとなる写真集発売決定！大胆衣装のセクシーな先行カット公開 | RBB TODAY
画像
桃月なしこの2nd写真集が4月に発売予定。スペインでの撮影や自信回復の過程を描き、豪華特典も付く。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/09/243614.html続きを読む »

桃月なしこ、“最初で最後の金髪”を披露！ランジェリー姿で魅了 | RBB TODAY
画像
桃月なしこが表紙と巻頭グラビアに登場し、感情を表に出さず空気で魅せる新たな魅力を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/13/243879.html続きを読む »

【電子版だけの特典カットつき！】桃月なしこ１ｓｔ写真集　未完
￥2,750
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ゼロイチ学園　シーズン２　桃月なしこ
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

写真集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top