益若つばさ、息子の18歳バースデーをお祝い！「18歳の息子さんがいるようには見えない」と反響 | RBB TODAY

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益若つばさ、息子の18歳バースデーをお祝い！「18歳の息子さんがいるようには見えない」と反響

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益若つばさ【写真：鶴見菜美子】
  • 益若つばさ【写真：鶴見菜美子】

　モデル・タレントの益若つばさが10日、自身のXを更新し、息子の18歳のバースデーをお祝いしたことを報告した。

　益若は息子１８歳のお誕生日でした！世の中的には成人らしい、、！(実感０)」と綴り、息子と一緒に撮影した写真をアップ。18歳の誕生日プレゼントには、Xでフォロアーに相談して決めた「Nike Air More Uptempo '96 "Phamtom"」を選んだ。Xにはプレゼントを開けて喜ぶ息子の様子もアップされている。

　益若の投稿には「18歳の息子さんがいるようには見えないです」「誕生日プレゼントが Air More Uptempo “Phantom” はセンス良すぎる」「つばささんの若々しさと親子ショットが本当に素敵で、微笑ましいです」といった称賛のコメントが寄せられた。

　益若は2008年に出産、2013年には離婚し、シングルマザーとして息子を育てている。


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