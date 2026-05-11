益若つばさ、息子の18歳バースデーをお祝い！「18歳の息子さんがいるようには見えない」と反響 | RBB TODAY

モデル・タレントの益若つばさが10日、自身のXを更新し、息子の18歳のバースデーをお祝いしたことを報告した。
益若は息子１８歳のお誕生日でした！世の中的には成人らしい、、！(実感０)」と綴り、息子と一緒に撮影した写真をアップ。18歳の誕生日プレゼントには、Xでフォロアーに相談して決めた「Nike Air More Uptempo '96 "Phamtom"」を選んだ。Xにはプレゼントを開けて喜ぶ息子の様子もアップされている。
益若の投稿には「18歳の息子さんがいるようには見えないです」「誕生日プレゼントが Air More Uptempo “Phantom” はセンス良すぎる」「つばささんの若々しさと親子ショットが本当に素敵で、微笑ましいです」といった称賛のコメントが寄せられた。
益若は2008年に出産、2013年には離婚し、シングルマザーとして息子を育てている。
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令和に“平成の益若つばさ”蘇る!?「平成つーちゃんだーー！」「当時憧れたギャルが再び」とファン大興奮 | RBB TODAY
益若つばさが23日、自身のインスタグラムを更新。平成と令和、それぞれの時代を象徴する“半顔メイク”を披露し、話題を呼んでいる。
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