TXT・CORTIS・ALLDAY PROJECTらが出演へ…「KMA 2026」第1弾ラインナップ発表！ | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER、CORTISらが「KMA 2026（KMCHART AWARDS）」に出演する。

5月11日、「KMA 2026」側は第1弾ラインナップを発表し、授賞式への期待感を高めた。

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今回公開されたラインナップには、先月カムバックしたTOMORROW X TOGETHERをはじめ、82MAJORなど多彩なアーティストが名を連ねた。さらに、2024年にデビューし海外で熱い反響を得ているグループ VVUP や、JYPエンターテインメント所属の KickFlip もラインナップ入りした。

また、BTS やTOMORROW X TOGETHERと同じ事務所からデビューし、デビュー1年で国内外の音楽市場を席巻しているCORTISも出演する。

（画像＝「KMA 2026」）第1弾ラインナップ

さらに、歌手Jay Park がプロデュースしたグループ LONGSHOT や、TEDDY の男女混成グループ ALLDAY PROJECT も名を連ね、期待を集めている。多彩なアーティストが続々と合流し、「KMA 2026」への音楽ファンの関心も高まっている。

なお、「KMA 2026」は、7月25日にソウル・高麗（コリョ）大学校・ファジョン体育館で開催される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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